شريف عامر: قناة النيل للأخبار تجربة رائعة أفسدوها عمدًا

كتب- محمود أبو طالب:

تصوير- نادر نبيل:



قال الإعلامي شريف عامر، إن الإعلام أصبح اليوم شديد التركيب، مضيفًا "جيلي لم يدرس الإعلام، وتتلمذنا على يد أساتذة كبار، وهذا ليس صالح لكل زمان".



وأضاف خلال الورشة التدريبية التي عقدها اليوم بكلية الإعلام في جامعة الأزهر بمدينة نصر، أن تجربة قناة النيل للأخبار وقنة النيل الدولية تستحق الاحترام، ونجحا على المستوى الدولي، لكن تم إفسادهما بشكل عمدي.



وذكر مذيع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي"، أن والده كان له دور كبير في التوسط له للعمل بجريدة روزاليوسف، مشيرًا إلى أنه ترك قناة الحياة بإرادته وعارضه وقتها الكاتب الكبير الراحل، محمد حسنين هيكل، حتى لا يتأثر البرنامج برحيله، إلا أنه كان واثقًا في فريق العمل.