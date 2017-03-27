نظارة شمس أثارت السخرية.. لقطات من حفل زفاف مصطفى السبكي

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احتفل جمال السبكي شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي بزفاف نجلة مصطفي، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي، والذي شهد حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم كان محمود حميدة، وليلى علوي، وحسن الرداد وحرمه إيمي سمير غانم، والراقصة صوفينار.

ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التى لفتت انتباه الجمهور في حفل الزفاف.

نضارة شمس في حفل الزفاف

لفت نظر الجمهور ارتداء المنتج أحمد السبكي "نضارة شمس" هو وزجته في حفل زفاف نجل شقيقه، وهو ما أثار سخرية عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره الكثيرين غير مناسب للظهور بتلك الإطلاله في حفل الزفاف خاصة وإنه يقام ليلًا.

ظهور حسن الرداد وإيمي سمير غانم ينفي خلافهما

انتشرت العديد من الشائعات مؤخرًا حول وجود خلافات زوجية بين الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، ولكن ظهورهما في حفل زفاف مصطفي السبكي نفي تلك الشائعت، حيث ظهر الثنائي بكامل أناقتهما، وحرص الرداد وإيمي على التقاط الكثير من الصور مع بعضهما ومع الحضور.

فستان إيمي يزيد الشكوك حول حملها

بالرغم من حرص والدتها الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الفنان حسن الرداد الشائعات التى تداولت عن حمل الفنانة إيمي سمير غانم، إلا أن ظهورها في حفل مصطفي السبكي زاد الشكوك مرة آخرى خاصة وإنها ارتدت فستان أسود قصير وواسع، وكانت تحرص خلال إلتقاط الصور لها بالوقوف بشكل جانبي، أو الاختفاء وراء زوجها، أو وضع يدها أمام بطنها، وهو ما فسره البعض بإنها تحاول إخفاء حملها.

الظهور الأول لوالدة المنتج محمد السبكي

شهد حفل الزفاف أيضًا، ظهور والدة المنتجان أحمد ومحمد السبكي، حيث قام الأخير بنشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "انستجرام"، تجمعه بوالدته، والفنان محمود حميدة، وعلق السبكي على الصورة، قائلا "أنا وأمي وحميدة، ربنا يخلينا جميعا".

رنا السبكي "بدون مكياج"

على الرغم من قلة ظهورها بالمناسبات الإجتماعية، خاصة والتى تخص عائلتها، حرصت رنا السبكي نجلة المنتج محمد السبكي على حضور حفل زفاف نجل عمها جمال السبكي، ولفتت رنا الانتباه حيث فضلت عدم وضع "مكياج" وارتداء فستان أسود بسيط.

حسن الرداد يرقص بـ"العصا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية للفنان حسن الرداد وهو يرقص في فرح مصطفي السبكي نجل جمال السبكي بـ"العصا"، حيث ظهر عليه الإنسجام في حفل الزفاف.