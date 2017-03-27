سما المصري عن برنامجها الديني: «هجيب ناس يشرحوا صحيح الدين»

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أثارت الفنانة سما المصري، الجدل بعد إعلانها عن تقديم برنامج ديني جديد بعنوان "عقوق الوالدين"، على إحدى القنوات الفضائية، والمقرر عرضه بشهر رمضان المقبل.

وقالت سما على ذلك، من خلال حسابها الشخصي بموقع انستجرام، اليوم الإثنين، وكشفت عن موقفها من ارتداء الحجاب بالبرنامج كونه ديني.

وقالت: "علماء الأزهر كمان انتفضوا من مجرد خبر أومال لما البرنامج يظهر هيقولوا ايييييه؟؟، وبعدين مين اللي قال لاسمح الله ان مصر فقدت فقهائها؟، ومين اللي قالهم اني هاطلع أفتي وأبقى فقيهه؟؟، استغفر الله أنا أقل من ذلك بكثير".

وأضافت سما المصري: "أنا بس هجيب لهم ناس يشرحوا صحيح الدين للناس وأنا هاقعد استمع واستفيد زيهم.. أحسن من إن كل مواطن بقي له شيخ وفقيه والناس تاهت بين 1000 رأي ورأي وحدثت الكوارث اللي بتحصل في مصر دي كلها".

وتابعت: "أنا عامل مساعد ومذيعة فقط ويمكن كل الضجه عن البرنامج دي تخلي الناس تقعد تتفرج وتطلع باستفاده من الناس مش مني أرجو ذلك".