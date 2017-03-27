إحالة موظف بمديرية أمن البحر الأحمر للتأديبية لاستيلائه على 314 ألف جنيه

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة " ف.ل " موظف بالوحدة الحسابية بمديرية أمن البحر الأحمر للمحاكمة التأديبية، لاشتراكه مع أحد أفراد الشرطة في تزوير كشوف مرتبات العاملين واستيلائهما على 314 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد بخيت رئيس النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، عن تورط المتهم مع رقيب أول شرطة بإدارة الحماية المدنية بذات المديرية بالتزوير في كشوف المرتبات الخاصة بالعاملين بالإدارة المذكورة، بإضافة عدد 264 اسم وهمي بكشوف المرتبات.