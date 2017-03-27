القبض على مسؤول قطاع الأفراد بغزل المحلة لإهداره نصف مليون جنيه

الغربية – مروة شاهين:

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، من ضبط مسؤول شئون قطاع الأفراد بغزل المحلة، بتهمة إهدار نصف مليون جنيه فى قطاع المرافق والنادي، وذلك فى إطار خطة قطاع وزارة الداخلية لمكافحة إهدار المال العام.

وكان المقدم محمود سامي، رئيس إدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا، تلقى إخطارا بقيام المدعو "ياسر.ع. ب"، مدير قطاع شئون الأفراد بشركة غزل المحلة، بالاستيلاء على 500 ألف جنيه، والتربح من المال العام من خلال التلاعب، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية فى قطاع شؤون الأفراد والمتدربين بحمام السباحة وقطاع المرافق والخدمات.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم بمحل إقامته، واقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.