إصابة 3 مجندين إثر انقلاب سيارة شرطة بوسط سيناء

القاهرة - مصراوي:

قال مصدر أمني بشمال سيناء، إن 3 مجندين من قوات الشرطة، أصيبوا، اليوم، نتيجة انقلاب سيارة شرطة، أثناء سيرها على طريق مركز الحسنة بوسط سيناء.

والمجندون المصابون هم: بدري صبحي البدري، 21 عاما، أصيب بكسر في القدم اليسرى، وعبدالعزيز عبدالسلام محمد، 21 عاما، أصيب بكسر باليد اليمنى، ومجدي السعيد عبدالعظيم، 21 عاما، أصيب بكسر بالعمود الفقري، وتم نقلهم لمستشفى العريش العام للعلاج.