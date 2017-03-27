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"بيومي": مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على خريطة السياحية العلاجية العالمية

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"بيومي": مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على خريطة السياحية العلاجية العالمية "بيومي": مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر على خريطة السياحية العلاجية العالمية

مصراوي Masrawy

مجدي بيومي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال مجدي بيومي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، الاثنين، إن نجاح مؤتمر السياحة العلاجية بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، سيكون له الأثر الأكبر في وضع على الخريطة السياحية العلاجية في العالم.

وأرجع بيومي في تصريحات صحفية، الفضل في نجاح المؤتمر، إلى جهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لافتًا إلى أنه سيعرض توصيات المؤتمر على لجنة السياحة في البرلمان لمناقشة تنفيذها على الأرض.

وأشار بيومي، إلى أن المؤتمر شارك به عدد من الدول الخليجية والإفريقية، وعٌقد أيضًا 9 ورش عمل، منها ورشة عن الأعشاب الطبية المصرية ودور المجتمع في دعم السياحة العلاجية، والسياحة التعليمية، ودور الإعلام في دعم السياحة العلاجية.

وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر آمنة وستظل بفضل شعبها وجيشها ورئيسها، وطالب جميع دول العالم، بالسماح لرعاياها بالسفر الى مصر وبالأخص الى مدينة شرم الشيخ.​

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