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طلب إحاطة بشأن التلاعب في تواريخ صلاحية الأسماك المجمدة

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طلب إحاطة بشأن التلاعب في تواريخ صلاحية الأسماك المجمدة طلب إحاطة بشأن التلاعب في تواريخ صلاحية الأسماك المجمدة

التحرير

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قال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بشأن تلاعب المستوردين في تواريخ صلاحية الأسماك المجمدة.

أضاف خير الله، أنه نما إلى علمه قيام بعض مستوردي الأسماك المجمدة مثل الماكريل والهورس بتغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء على كراتين الأسماك بنزع الملصق الخاص من عليها عن طريق التسخين بالبخار ثم استبداله بآخر بتاريخ حديث.

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وزير التجارة والصناعة، بمعاملة الأسماك كباقي الواردات من السلع الغذائية المجمدة مثل اللحوم، حيث يشترط أن يسجل تاريخ الإنتاج والانتهاء بطريقة غير قابلة للنزع فيكون مطبوعًا على الكرتونة؛ حفاظا على أرواح المواطنين ولتضييق الطريق أمام الفاسدين ومعدومي الضمائر.

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التحرير

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