وكيل «القوى العاملة»: صرف علاوة 10% لموظفي الدولة أبريل المقبل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد نقابات عمّال مصر، إن اللجنة تلقت رسميًا رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقرّه البرلمان بدور الانعقاد الماضي، بدلًا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.

أضاف وهب الله، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف غدًا الثلاثاء، ورفع التقرير النهائي لمشروع العلاوة وعرضه على الجِلسة العامة لإقراره في نفس اليوم؛ لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة في أبريل المقبل.

أوضح وهب الله، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أي تأخير، إلّا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها، فكان من المقرر صرفها للعاملين في يوليو 2016، مشيرًا إلى أن اللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقًا للقواعد والمعايير التي كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، مشيدًا في الوقت ذاته - بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.