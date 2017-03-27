النائب العام يحفظ البلاغ الذي تقدم به «السادات» ضد نفسه

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قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن المستشار نبيل صادق، النائب العام، حفظ البلاغ الذي قدّمه السادات ضد نفسه، مطالبًا بالتحقيق معه فيما نسب إليه من ادّعاءات من قبل مجلس النواب، والتي تم على آثرها إسقاط عضويته من البرلمان؛ لعدم الأهمية.

تقدّم السادات في فبراير الماضي، ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، مطالبًا بالتحقيق في الادّعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم مع معه بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، ووضع توقيعات منسوبة لبعض من النواب على اقتراح بقانون الجمعيات الأهلية، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي.

أضاف السادات - في بلاغه: "نظرًا لأن هذه الادّعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو التحقيق معي لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري".

تم إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من البرلمان على خلفية الاتهامات التي وجهت له من قبل لجنتي القيم والشؤون التشريعية والدستورية، بخصوص إرسال شكوى إلي البرلمان الدولي، وتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين.