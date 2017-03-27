إسرائيل لرعاياها: غادورا سيناء فورًا

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بعنوان "مكتب مكافحة الإرهاب للإسرائيليين: اخرجوا فورا من تركيا وسيناء" قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنه "بمناسبة عطلات أعياد الربيع حذر مكتب مكافحة الإرهابي الإسرائيلي من زيارة تركيا وشبه جزيرة سيناء"، لافتة إلى أن "الخطر في أنقرة تم تصنيفه وفقا للمكتب تحت فئة الدرجة الثانية، بينما يزداد التهديد من سيناء بشكل كبير".

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن "إسرائيل تستعد أيضا لاحتمالية إغلاق معبر طابا بالتنسيق مع مصر إذا اقتضت الضرورة"، متسائلة في تقريرها في خطاب للإسرائيلين "هل خططتم للسفر إلى تركيا أو سيناء في عيد الفصح اليهودي؟ عليكم أن تفكروا مرة أخرى".

وأضافت الصحيفة العبرية أن "مكتب مكافحة الإرهاب أصدر بيانا حذر فيه من عمليات إرهابية واختطاف إسرائيليين، وذلك بسبب الأوضاع في دول الشرق الأوسط القريبة من مناطق الصراع ضد داعش، كتركيا والأردن ومصر"، لافتة إلى أن "المكتب حذر الإسرائليين أيضا من أنه في الفترة الحالية هناك دافع لدى العناصر الجهادية للقيام بعمليات تخريبية في دول الغرب بالأخص روسيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وكذلك الهند".

وقالت "يديعوت أحرونوت": "في هذا الأطار أوصى المكتب الإسرائيليين باليقظة والانتباه؛ إذا ما كانوا يزورون مناطق مزدحمة مثل المراكز السياحية والملاعب الرياضية والمواقع الثقافية ومراكز الشراء والتسلية واللهو والفنادق والمطارات وأماكن الصلاة".

ونقلت "يديعوت" عن ايتان بن دافيد رئيس المركز الإسرائيلي قوله "كلما مرت داعش بضائقة كلما حاولت أن تنفذ عمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم وكل قطاع ممكن، سواء ضد المسيحيين أو اليهود، صحيح أن إسرائيل ليست في مركز التهديدات، لكن الأمر يتطلب اليقظة والانتابه من قبل الإسرائيليين، نحن ندعوا للحذر والابتعاد عن التجمعات الكثيفة".

وأضاف بن دافيد "نخشى أن يزور الإسرائليون سيناء في أعياد الربيع بأعداد كبيرة مثلما حدث في فترة الأعياد الأخيرة حينما دخل إلى شبه الجزيرة المصرية ما بين 17 إلى 20 ألف إسرائيلي، نصفهم من عرب 48، ولهذا السبب ينصح مكتبنا الإسرائليين بالامتناع عن أي زيارة لسيناء أما الموجودون هناك فعليهم أن يغادروا فورا، لأن درجة الخطر هناك من المستوى 1".