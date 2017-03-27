صور| دمنهور تودع شهيد «كمين العريش».. ووالدته: «عيد ميلاده بعد بكرة»

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شيَّع المئات من أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة، اليوم الأربعاء، جثمان المجند بسام مصطفى شهاب، الذي استشهد في هجوم على كمين بمدينة العريش.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد التوبة، ثم دفنه بمقابر العائلة، وذلك في جنازة شعبية حضرها المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، واللواء مجدي عناني سكرتير عام المحافظة، وسعد غراب، رئيس مدينة دمنهور.

وأكدت تحية محمد محمود، والدة الشهيد، أن نجلها كان يتبقى له 60 يوما على إنهاء الخدمة العسكرية، وكانت تنتظر رجوعة للاحتفال بعيد ميلاده بعد غدٍ، لكنه جاء عريسا ملفوف في علم مصر.

وأوضح اللواء محمد الصول، أحد أبطال حرب أكتوبر، أن الشهيد رفض نقله من سيناء، وطالب بالاستمرار في مقر خدمته لمحاربة الإرهاب.

الشهيد خريج معهد خدمة اجتماعية بدمنهور، لديه شقيقان هما "أحمد" و"نشوى"، ووالدتة كانت تعمل بمديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، ووالده سائق.