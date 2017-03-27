نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية يلتقي صدقي صبحي

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قالت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إنّ نائب وزيرها هوانغ إن مو، سيتوجه إلى مصر اليوم، ضمن جولته الإفريقية التي تتضمن مصر وأنجولا؛ لتعزيز التبادل والتعاون مع المنطقة الإفريقية في مجال الدفاع.

وأوضحت أن نائب الوزير "هوانغ" سيجتمع مع وزير الدفاع المصري صدقي صبحي غدًا الثلاثاء، حيث سيوقع معه على مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية ومصر للتعاون الدفاعي، وذلك من أجل تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون العسكري بين البلدين.

ومن المتوقع أن يناقش نائب الوزير "هوانغ" مع الوزير صبحي سبل تكثيف التبادل والزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وتنشيط التبادل في مجال التعليم العسكري، وتوسيع التعاون في الصناعة الدفاعية، وغيرها.

الجدير بالذكر أن زيارة "هوانغ" إلى مصر تأتي بعد قيام نائب وزير الخارجية ليم سونغ نام بزيارة إلى مصر خلال الفترة بين يومي 25 و26 مارس.

وتهدف أن جولة "هوانغ" الإفريقية إلى الإسهام في جهود المجتمع الدولي من خلال تعزيز الدبلوماسية العسكرية مع المنطقة الإفريقية التي كانت لها علاقات ودية مع كوريا الشمالية في الماضي.