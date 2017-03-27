«الأطباء» تطالب رئيس الوزراء والنائب العام بعلاج أحمد الخطيب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خاطبت النقابة العامة للأطباء كافة المسئولين للمطالبة بإتمام علاج السجين أحمد الخطيب المصاب بـ "طفيل اللشمانيا" وذلك تبعا للتقرير الصادر من معامل القصر العيني.

وطالبت النقابة من خلال خطابها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والنائب العام المستشار نبيل صادق واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع توطين هذا الطفيل الخطير حيث أن هذا الطفيل غير متوطن بمصر حتى الآن.

واقترحت النقابة في خطابها والذى أرسلته أيضا إلى كل من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ضرورة عمل المسح الطبي والتحاليل اللازمة لكشف الإصابة بالطفيل من عدمه لجميع المساجين بوادي النطرون والأطقم الأمنية العاملة بالسجن وكذلك لجميع المواطنين الموجودين بالمناطق المتاخمة وسرعة علاج الحالات المصابة.

وطالبت النقابة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإبادة الحشرة الناقلة للمرض "sand fly" هذا بالإضافة إلى تحسن إجراءات النظافة والصحة العامة بالسجن حيث أن هذا الطفيل ينتشر مع ضعف مستوى النظافة.