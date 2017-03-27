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مصدر بالنادي الأهلي: متعب وفتحي ينتظرهما حسابا عسيرا

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مصدر بالنادي الأهلي: متعب وفتحي ينتظرهما حسابا عسيرا مصدر بالنادي الأهلي: متعب وفتحي ينتظرهما حسابا عسيرا

التحرير

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني للنادي قرر معاقبة الثنائي عماد متعب وأحمد فتحي بسبب تصريحاتهما أمس.

وأوضح المصدر أن فتحي ومتعب ينتظرهما حساب عسير، مؤكدا أن الأمر من الممكن أن لا يقتصر على العقوبات المالية فقط، بل قد يصل إلى حد تجميدهما تماما وعدم الاعتماد عليهما في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وقال متعب في حواره مع «التحرير» إنه لن يصمت على جلوسه احتياطيا، وسيرحل عن النادي إذا استمر هذا الوضع، بينما وجه أحمد فتحي انتقادات لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بسبب نفي الأخير وصول أي عروض لرحيل فتحي، وهو ما رد عليه اللاعب بالكشف عن وجود عرض من نادي أهلي جدة السعودي، وأكد أن الأهلي على علم بهذا العرض.

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التحرير

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