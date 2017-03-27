الداخلية: الانتهاء من ترخيص كافة «التكاتك» على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.. ووقف الانتاج حتى انتهاء الترخيص

قال اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية للمرور، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه الإدارة العامة للمرور بحمل حملات مكثفة على الطريق الدائري، ويرجع ذلك إلى وجود كثافة عالية جدًا من السيارات التي تسير عليه، موضحًا أنه تم تنظيم سير سيارات النقل في فترة وجيزة.

وأضاف زكي، خلال حواره في برنامج " حلقة الوصل"، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "أون لايف"، أنه سيتم ترخيص التوك توك على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2017 ، وسيكون كل قائد توك توك لديه رخصة، ولكن سيتم وقف المصانع المنتجة للتكاتك عن التصنيع في الفترة الحالية حتى يتم تقنين الموجودين على أرض الواقع.

وأشار مساعد وزير الداخلية للمرور، إلى أن هناك توجه بعدم وقف نشاط الشركات والمصانع المنتجة للتكاتك ولكن الزامها بتصدير كافة منتجاتها للخارج حي يتم تنظيم وترخيص الموجودين حاليا.

من ناحية أخرى أوضح اللواء عادل زكي، أن هناك 2 مليون وربع سيارة ملاكي في القاهرة والجيزة، موضحًا أن أعداد السيارات الملاكي في زيادة كبيرة بنسبة 8.3% في العام الواحد، مشددًا على ضرورة وجود تنظيم في حركة السيارات ووضع بعض الحلول الجزرية والواقعية على أرض الواقع.

وأضاف زكي، أنه يجب على المجتمع أن يقوم بدورة على أكمل وجه في تنظيم حركة المرور ، والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية فيما يخص المرور ويجب على قائد السيارة الالتزام بحزام الأمان وعدم استخدام المحمول.

وأشار مساعد وزير الداخلية لمرور، إلى أنه إذا التزم السائقين بعدم الوقوف صف ثاني سيؤدي إلى انسياب في حركة المرور ، موضحًا أن هناك سيارات مجهزة على بعض الطرق لنجدة أي مواطن يطلب استغاثه من أجل التعامل مع العطل في سيارته.

المصدر : البداية

شبكةعيونالإخبارية

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