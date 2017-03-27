قرار عاجل من النيابة بشأن مغتصب «طفلة البامبرز»

أمرت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، تجديد حبس «إبراهيم. م»، المتهم باغتصاب الطفلة المعروفة إعلاميًا بـ«طفلة البامبرز»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا، بتحرير «نهى. ص»، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بناحية قرية دملاش، محضر، تتهم فيه «إبراهيم. م» 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيًا على طفلتها، التي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيًّا.

وأكد مصدر أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات، أن الطفلة كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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