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وزير الإسكان يصدر قرارا خطيرا بشأن الإيجار القديم

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وزير الإسكان يصدر قرارا خطيرا بشأن الإيجار القديم وزير الإسكان يصدر قرارا خطيرا بشأن الإيجار القديم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قرارًا خطيرًا بشأن الإيجار القديم، سوف يقلب الأمور في أزمة تعديل القانون المعروض أمام مجلس النواب.

 

 

وصرحت مستشار وزير الإسكان، المهندسة نفيسة هاشم، إنه تمت مخاطبة جهاز التعبئة والإحصاء لمعرفة تعداد الشقق المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم في التعداد الأخير؛ وذلك للتعرف على عدد الشقق المغلقة والمؤجرة وفقًا للقانون القديم.

تفاصيل أكثر عن قرار وزير الاسكان بخصوص الايجار القديم

وأشارت مستشار وزير الإسكان، إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء يصدر تعدادًا كل 10 سنوات، يتم من خلاله تحديد سياسة الوزارة خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تلجأ متمثلة فى وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى فى إطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة سواء بتأجيرها أو منح قروض للوحدات غير كاملة التشطيب لأصحابها للبدء فى تشطيبها والاستفادة بها لحل أزمة السكن.

 

وقالت “نفيسة هاشم”، إنه طبقا لتعداد ٢٠٠٩ كان عدد الشقق بنظام الإيجار القديم 2.9 مليون شقة.

 

وتابعت، أن هذا التعداد سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحليل التعداد الأخير سيتم البدء فى العديد من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التى تتخطى استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.

 

والجدير بالذكر، أن هناك أكثر من مليوني وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، بالإضافة لأكثر من 3 ملايين وحدة أخرى مغلقة لعدم الانتهاء من التشطيب.

 

وأضافت مستشار وزير الإسكان، أن المدن الجديدة هى أكثر المناطق التى يوجد بها وحدات مغلقة لأسباب عديدة فى مقدمتها، أن أصحاب هذه الوحدات قاموا بشرائها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار وليس من أجل السكن بها، والسبب الثانى عدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع مواد البناء والدهان فى الفترة الأخيرة وهو ما حال دون السكن فيها، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بأصحاب هذه الوحدات.

 

وأصدر جهاز التعبئة والإحصاء، بيانا أكد فيه أن عدد الشقق المغلقة وصل لـ١٠ ملايين شقة فى ظل أزمة السكن بمصر حاليا، حيث يشكو أصحاب العقارات القديمة من عدم تحريك مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وتعرضهم للظلم، إذ أرسلوا الكثير من البرقيات إلى الرئيس عبد الفتاح للتدخل، وإقرار مشروع تعديل القانون، ورد أملاكهم إليهم.

 

المصدر : مصرفايف

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