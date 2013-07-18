عقار معروف يُظهر قدرات رائعة فى الوقاية من قصور القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إيلينوى بالولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن مرض قصور أو فشل عضلة القلب "Heart Failure".

وأشار الباحثون أن أحد الأدوية المصدق عليها لعلاج مرض التصلب المتعدد قد أثبتت فاعليتها كعقار واعد أيضاً فى علاج تضخم القلب وزيادة سمك عضلاته، والذى يؤدى للإصابة بفشل أو قصور عضلة القلب، أحد الأمراض الوعائية الدموية الخطيرة، والتى قد تؤدى للوفاة إذا لم يتم الاعتناء بها مبكراً.

ويوجد العقار المستخدم فى صورة مركب يعرف بـ"FTY-720"، وتم تطويره ليستخدم كدواء لعلاج مرض التصلب المتعدد، وتعتمد فاعليته فى علاج ذاك المرض على تثبيط جهاز المناعة والوقاية من رفض الجسم للأعضاء الجديدة التى يتم زرعها.

وأكد الباحثون أن هذا العقار أثبت فاعلية كبيرة أيضاً عند استخدامه مع مرضى تضخم القلب، حيث ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل الحجم الكتلى القلب وتقليل الأنسجة المتليفة وتصلب عضلاته، وتحسين وظائف القلب بشكل عام، وذلك عند تجربته على فئران المعامل.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Circulation: Heart Failure"، وذلك بالنسخة المطبوعة منها الصادرة فى السادس عشر من شهر يوليو الجارى.

ويصيب مرض تضخم القلب حوالى 0.5% من تعداد سكان العالم، وهو ناتج إما عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو كنتيجة لحدوث خلل فى الجينات المتحكمة فى انقباض عضلة القلب، ويزداد سمك عضلة القلب بشكل تدريجى حتى يفقد قدرته على العمل كمضخة بكفاءته المعهودة، وهو ما يرفع فرص الإصابة بقصور القلب.