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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 27-3-2017 في الأسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 27-3-2017 في الأسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 27-3-2017 في الأسواق المصرية

اللحوم والدواجن اليوم، ما زالت أسعا اللحوم والدواجن على حالتها من الاستقرار النسبي، ولكن أزمة اللحوم المستوردة من البرازيل التي ظهرت مؤخرا، ونجم عنها وقف الاستيراد، جعل الكثيرون من التجار وخبراء السوق أن ترتفع اللحوم والدواجن بمعدلات عالية جدا في حالة استمرار قرار منع الاستيراد، مما ينبئ بازدياد الوضع سوءا وتعزيز حالة الركود والكساد في حركة البيع والشراء، للحوم والدواجن.

وفيما يلي متوسط الأسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية، حسب آخر تحديث للأسعار.

 

متوسط أسعار اللحوم في الأسواق الإثنين 27-3-2017 :

كيلو اللحم البتلو :                    من 100 إلى 130 جنيه.

كيلو اللحم الجاموسى :             من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو اللحم الجملى :                  من 70 إلى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز :                 من 95 إلى 100 جنيه.

كيلو اللحم المفروم :                120 جنيه.

كيلو البوفتيك :                      110 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلى :                من 50 إلى 75 جنيه.

كيلو اللحم السودانى :               من 70 إلى 75 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدى :           من 100 إلى 130 جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد :       من 55 إلى 75 جنيه.

كيلو السجق :                        من 65 إلى 80 جنيه.
كيلو الكبد البلدى :                    من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة :              من 30 إلى 75 جنيه.

 

متوسط أسعار الدواجن فى الاسواق اليوم الإثنين 27-3-2017 :

كيلو الفراخ البيضاء :                من 28.50 إلى 32 جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة :     من 28 إلى 35 جنيه.

كيلو كبد الدجاج :                   40 جنيه.

كيلو الفراخ البلدى :                من 29 إلى 45 جنيه.

كيلو الارانب :                      من 45 إلى 54 جنيه.

كيلو البط :                          من 30 إلى 45 جنيه.

كيلو الرومى :                       من 30 إلى 48 جنيه.

زوج السمان :                       من 23 إلى 30 جنيه.

زوج الحمام :                        من 40 إلى 50 جنيه.
يجب التنبيه إلى أن الاسعار المذكورة أعلاه، هي متوسط أسعار اللحوم و الدجاج الموجودة فى الاسواق، مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وعلى حسب التسعيرة التى يضعها كل تاجر.

 

المصدر : مصرفايف

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