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كومان يدخل حسابات الاتحاد الهولندي لكرة القدم لخلافة بليند

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كومان يدخل حسابات الاتحاد الهولندي لكرة القدم لخلافة بليند كومان يدخل حسابات الاتحاد الهولندي لكرة القدم لخلافة بليند

التحرير

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أكد المدير التجاري للاتحاد الهولندي لكرة القدم جان بول ديكوسو أن مدرب إيفرتون الحالي رونالد كومان يمتلك كل الإمكانيات التي تؤهله لأن يصبح المدير الفني القادم لمنتخب الطواحين، وذلك حسبما نقلت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية.

وتعرض الهولندي لهزيمة في الجولة الماضية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا أمام بلغاريا بثنائية نظيفة، ليقبع الطواحين في المركز الرابع برصيد 7 نقاط وبفارق 6 نقاط عن المتصدر فرنسا، إذ يتأهل إلى المونديال متصدر المجموعة بينما تخوض أفضل 8 فرق احتلت المركز الثاني في المجموعات التسعة الملحق.

ويعد كومان من أبرز المرحشين لتدريب المنتخب الهولندي خلفا للمقال داني بليند إلى جانب كل من فرانك دي بوير وفيليب كوكو، إلى جانب عدم استبعاد تولي مدرب أجنبي المهمة الفنية للفريق.

وأوضح ديكوسو أنه عندما تتقلص حظوظ المنتخب الهولندي في التأهل إلى المونديال بهذا الشكل، فينبغي على الاتحاد التدخل وإقالة المدرب، معربا عن أمله في التوصل إلى مدرب جديد، مشيرا إلى أن الاتحاد ليس في عجلة من أمره لاختيار المدرب القادم للفريق خاصة أن المباراة المقبلة في التصفيات ستقام في شهر يونيو المقبل.

وأضاف ديكوسو أن احتمالية تولي مدرب أجنبي المهمة الفنية للمنتخب الهولندي تبقى واردة، مشيرا إلى ضرورة تواجد جميع الأسماء الممكنة في القائمة حتى يتثني للاتحاد اختيار المدرب الأفضل لإكمال مشوار التصفيات.

وأشار ديكوسو إلى أن كومان يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتولي المسؤولية وهو الرأي الذي أيده بقوة نجم الكرة الهولندية السابق رود خوليت إلا أن مشكلته الوحيدة في الوقت الحالي هي ارتباطه بعقد مع إيفرتون.

وعلى صعيد أخر أعرب ديوكوسو عن رغبته في تولي لويس فان جال دورا استشاريا في المنتخب في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها والتي ستفيد المنتخب الهولندي بكل تأكيد.

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التحرير

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