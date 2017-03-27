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بالصور.. فعل مشين من لاعب ريال مدريد للصحافة

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بالصور.. فعل مشين من لاعب ريال مدريد للصحافة بالصور.. فعل مشين من لاعب ريال مدريد للصحافة

التحرير

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من المفترض أن يكون التوقف الدولي وقتا من الهدوء بالنسبة للكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسباني، مقارنة مع معركته الشديدة من أجل الحصول على مكان أساسي في تشكيلة زين الدين زيدان.

ولكن الأمور لم تسير بنحو جيد في لوس كافيتروس، كما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فالخلافات بين اللاعبين والصحافة في كولومبيا اشتدت، وأصبحت في جميع الأوقات.

الأمور قد ذهبت من سيئ إلى أسوأ، بعد أن تم تصوير قائد الكولومبي خاميس رودريجيز، وهو يقوم بفعل مشين للصحفيين، وخلق فضيحة ضخمة في جميع أنحاء بلاده.

خاميس رودريجز

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التحرير

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