أمن الجيزة يشن حملة لرفع السيارات والدراجات المتروكة بالشوارع

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضبط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع رجال المرور، حملة مكبرة لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة بالشوارع.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وقادها اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن رفع 33 سيارة تم تسليمها لمالكيها، واحتجاز 20 سيارة.

وتمكنت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، من ضبط 76 دراجة مخالفة، بواقع 17 دراجة بدون ترخيص و59 بدون لوحات معدنية.