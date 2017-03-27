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تجديد حبس المتهم بزراعة 171 شجرة بانجو وخشخاش داخل حديقة بالأقصر

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تجديد حبس المتهم بزراعة 171 شجرة بانجو وخشخاش داخل حديقة بالأقصر تجديد حبس المتهم بزراعة 171 شجرة بانجو وخشخاش داخل حديقة بالأقصر

مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهم بزراعة 171 شجرة بانجو

الأقصر – محمد محروس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة إسنا الجزئية جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، تجديد حبس مزارع 15 يومًا لاتهامه بزراعة نباتات البانجو والخشخاش المخدر داخل حديقته بقرية كومير.

كان اللواء زكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارًا من المقدم محمد لطفي، وكيل فرع البحث الجنائي بمدينتي إسنا وأرمنت بتمكن النقيب عادل الجندي معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا من ضبط 162 شجرة لنبات البانجو المخدر و9 شجرة لنبات الخشخاش الذي يستخرج منه مخدر الأفيون بحديقة فواكه يملكها المدعو "ن. م" ٣٨ سنة، مزارع، ومقيم حاجر كومير بقصد الإتجار.

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