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«المالية» تحدد سعر الدولار بالموازنة الجديدة

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«المالية» تحدد سعر الدولار بالموازنة الجديدة «المالية» تحدد سعر الدولار بالموازنة الجديدة
قال وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الإثنين، إنه تم تحديد بالموازنة الجديدة 2017-2018 ليكون 16 جنيها، وهو السعر الذي تم الاتفاق عليه.
 
وأضاف وزير المالية، أنه تم تحديد سعر برميل النفط ليكون وبشكل رسمى بنحو 55 دولارا للبرميل الواحد، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة ستكون الأضخم مقارنات بالموازنات على مدار الأعوام السابقة.
 
وأشار إلى أنه سيتم طرح الموازنة الجديدة على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفا أن الموازنة الجديدة ستشمل زيادة في الرعاية المجتمعية.
 
المصدر : فيتو

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