علماء أمريكيون يطورون أوعية دموية صناعية من الخلايا الجذعية

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير أوعية دموية صناعية من الخلايا الجذعية يمكنها أن تعيش داخل الجسم لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

وذكرت صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية، أن العلماء بمستشفى ماساتشوستس العام طوروا شبكات من الأوعية الدموية المشتقة من الخلايا الجذعية ونمت هذه الشبكات بالفعل على سطح أدمغة الفئران، ويمكن أن تعمل هذه الأوعية مثل الطبيعية لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

وأشار الباحثون إلى أن القدرة على إصلاح أو تنمية أوعية دموية جديدة قد تشكل أساساً لتطوير علاجات جديدة لأمراض مثل القلب والسكر.

وشرح الباحثون كيف تم استخدام نوع من الخلايا الجذعية البشرية فى تكوين "خلايا سلائف وعائية" تعمل على تكوين أوعية دموية، وبعد زراعتها فى سطح مخ الفأر، تحولت الخلايا إلى أوعية دموية تقوم بوظائفها خلال أسبوعين، واستمرت فى العمل لمدة 280 يوماً.

وقال الباحثون، إنهم طوروا طريقة فعالة لاستحداث خلايا سلائف وعائية من مجموعة من الخلايا الجذعية المستحثة البشرية متعددة القدرات واستخدامها فى خلق شبكات من الأوعية الدموية فى الفئران الحية.