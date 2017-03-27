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"سعفان": لا صحة لتسريح العمالة المصرية في الخليج

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"سعفان": لا صحة لتسريح العمالة المصرية في الخليج "سعفان": لا صحة لتسريح العمالة المصرية في الخليج

مصراوي Masrawy

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، الاثنين، إن ما تردد عن اتجاه دول الخليج لتسريح العمالة المصرية بها ذلك غير صحيح، بدليل طرح وظائف دورية بدول الخليج.
وأضاف سعفان، أن العلاقة بين والدول العربية قوية.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن الوظائف التي تم توفيرها للشباب في مجال المعمار وبرواتب جيدة حيث انه يتم رفض اي رواتب متدنية تعرض من قبل الشركات.
وتابع: "نحن حريصين على توعية العمال بحقوقهم وواجبتهم قبل تسفيرهم الي الخارج حتي يكونوا مؤهلين لهذه الوظائف، وأن يكونوا على علم بالقوانين الموجودة بالدولة المتجه لها ".

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