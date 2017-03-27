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بطريقة صحية وآمنه.. اصنعي اللانشون في المنزل

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بطريقة صحية وآمنه.. اصنعي اللانشون في المنزل بطريقة صحية وآمنه.. اصنعي اللانشون في المنزل

مصراوي Masrawy

اللانشون البيتي

كتبت- ميرا ماهر

نقدم لكم طريقة عمل اللانشون فى المنزل، حيث أنه من الوجبات التى يفضلها العديد من الأطفال وفى الوقت نفسه تضر بعضهم لعدم جودته فى بعض الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع سعرها نسبياً.

المقادير:

200 جرام من اللحم المفروم

رشة ملح

4 بيضات

4 معالق كبيرة دقيق

4 مثلثات جبنة

مكعب مرقة لحم

حبهان بودرة

كاري فلفل اسود

بابريكا

بهارات

بودرة بصل

بودرة ثوم

لون طعام

نصف كوب زيت

 

الطريقة:

-تخلط جميع المكونات "ما عدا اللحم" جيداً في الخلاط.

-بعد التأكد من تكون مزيج متجانس ضيفي إليها المفروم وملعقة كبيرة من الماء، واخلطي المكونات مره أخرى .

-يصب المحتوى في طبقتان من الكيس الحراري ويغلق جيداً، ومن ثم غلفيها بطبقتان من ورق "الفويل"، ويوضع في ماء مغلي لمدة ساعة ونصف.

-انتظري حتى يبرد اللانشون بعد إخراجه من الماء.

-قومي بتقطيع اللآنشون لشرائح رقيقة وقدمية.

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مصراوي Masrawy

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