إنشاء مجمع للنقابات بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت سمية خليل، رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل للنقابات التي ليس لها مقرات بالمركز، تمهيدًا لتخصيص أرض لبناء مجمع خاص لها، تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط .

وأكدت سمية، في تصريح صحفي، أنه يجرى التسجيل فى مقر المعلومات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وذلك تسهيلا على النقابات الفرعية بالمحافظة ، لافتة إلى أن المجمع الذي سيتم اقامته يعتبر الأول من نوعه على مستوى المحافظة.