حميات أسوان تحتجز سيدة سودانية مصابة بالملاريا

أسوان - إيهاب عمران:

أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، اليوم الاثنين، أن مستشفى الحميات بالمحافظة تحتجز سيدة سودانية مصابة بالملاريا.

وأضاف حنفي أن الحالة مستقرة تمامًا وتتلقي العلاج في مستشفي حميات أسوان

وأضاف أن اكتشاف حالات قادمة من السودان ومصابة بمرض الملا ريا يعتبر أمرًا متكررًا وعاديًا.

يذكر أن مستشفى حميات أسوان استقبلت السيدة سودانية، بعد الاشتباه فى إصابتها بـ"الملاريا"، عقب إجراء فحوصات طبية لها، وأخذ عينات منها ليتبين إيجابيتها .