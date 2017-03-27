الطب الوقائي ببورسعيد: إصابة حالتين بـ"الجدري المائي" بين طلاب المدارس

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قالت الدكتورة مروة حلاوة، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه تم استقبال حالتين فقط مصابتين بمرض الجديرى المائى فى مستشفى التأمين الصحى.

وأكدت "حلاوة"، في تصريحات صحفية، علي أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن انتشار مرض الجديرى المائى بين طلاب المدارس، وأن غياب بعض الطلاب جاء من منطلق حرص أولياء أمورهم عليهم .

وشددت مدير إدارة الطب الوقائي علي أن الحالات المرضية بالمستشفيات لم تشهد أى معدلات إصابة ملفتة للفيروسات بين الأطفال، مؤكدة علي أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الصحية الوقائية من خلال زيارات ومتابعات مستمرة على كافة المدارس والمستشفيات .