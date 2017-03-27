ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بشبين القناطر

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بشبين القناطر، بعد تعدد البلاغات بتعرضهم للسرقة تحت تهديد السلاح.

جاء ذلك بعد تعدد البلاغات أمام المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز شبين من العديد من المواطنين، بتعرضهم للسرقة بالإكراه في الشارع، فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، توصل إلى قيام "محمود ع م"، 31 سنة، و"مصطفى م ع"، 31 سنة، عاطلان، بتكوين تشكيل تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين تحت السلاح الأبيض ومسدس صوت.

وفي أحد الأكمنة تم القبض على المتهمين، وبحوزة الأول مسدس صوت وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، و1200 جنيه و3 هواتف محمولة، وبحوزة الثاني مطواة، أثناء استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات.

واعترف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقات بالإكراه، وأرشدا عن الهواتف المحمولة المستولى عليها.