ابتكرت موضة جديدة ولن تقيم حفل زفاف.. أبرز 10 تصريحات لمي عز الدين

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حلّت الفنانة مي عز الدين ضيفة على برنامج "تلاتة في واحد" المذاع على قناة "أون تي في"،والذي تقدمه الفنانة شيماء سيف، وأدلت بتصريحات مختلفة أثارت الجدل ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز ما قالته بالبرنامج.

1- أحمد السعدني عمره ما يطلع من حياتي

صرّحت مي بأن الفنان أمد السعدني يُعتبر من أعز أصدقائها، وقالت:" عمره ما يطلع من حياتي أبداً".

2- أول حب

كشفت عن أول قصة حب في حياتها قائلة: " كانت مع ولد اسمه حسين وأنا في فترة المراهقة.. اتعرفت عليه في المدرسة في اليوم اللي اتفصل منها، واستمرت علاقتنا لحد ما اتنقل من المدرسة وسافر برة مصر".

3- علاقتها بأحمد مكي

خيرتها شيماء سيف من تفصل في التمثيل معه بمجال "الفوازير"، بين الفنانين: أحمد مكي، وأحمد حلمي، ومحمد رمضان، إلا أنها فضلت مكي كونه زميلها، وأضافت: "كان الثنائي بتاعي من زمان في ورشة استوديو إعداد الممثل".

4- ارتدتيت جزمة فردة وفردة لهذا السبب

أطلت مي بالحلقة بإطلالة وصفتها شيماء أنها طبيعية وأشادت بها، بينما أظهرت الأولى حذائها للجمهور، عبارة عن "فردة" لونها حمراء، وأخرى لونها أسود، وعلّقت عن سبب ذلك قائلة: "جربتهم لقيت شكلهم حلو وعاجبني كده".

5- اطمح أن أكون في جرأة السقا

عبّرت مي عز الدين عن طموحها أن تكون في جرأة أحمد السقا بعد سؤال شيماء لها افتراضيًا: "لو كانت رجلاً، من تختار بين كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وأحمد السقا.

6- اتمنى الوقوف أمام الزعيم

أعربت مي عن أمنيتها في التمثيل أمام الزعيم عادل إمام حاليًا، بينما كانت تتمنى قبل رحيل أحمد زكي الوقوف أمامه إن أتيحت لها الفرصة.

7-لن أقيم حفل زفاف

أبرزت مي عدم رغبتها في إقامة حفل زفاف إن تزوجت، قائلة: "أنا أصلا مش هعمل فرح".

8- تامر حسني الثنائي بتاعي

قالت مي: "تامر حسني هو الثنائي بتاعي"، نظرًا لأفلام "عمرو وسلمى" بأجزائهم التي جمعتهما سويًا.

9- تختار توفيق عكاشة لتقدبم برنامجها

اختارت الإعلامي توفيق عكاشة كزميلها في تقديم برنامج افترضته شيماء سيف.



10- تفضل العمل مع هذا الشخص

واجهت مي مقارنة للاختيار ما بين العمل مع الفنانين عمرو يوسف ومحمد رمضان، وسرعان ما أجابت برغبتها بالتمثيل مع رمضان.