كيفية تجميل جلد الجفن

تسعى كل سيدة للحصول على مظهر رائع ونضر للاستمتاع بشباب دائم، لذا قد يتم اللجوء لشد الجفن من خلال فتحة صغيرة فى التجعيد الطبيعى للعين، ويتم تجميل الجلد الخاص بالجفن بشد جلد الجفن الذى يكون متهدلاً أو منتفخاً نتيجة للدهون.

ويوضح الدكتور هانى نبيل استشارى الجراحات التجميلية، أن علاج دهون الجلد يتم بإجراء تعديل جراحى للجفن بشد جلد الوجه وعمل فتحات على طول خط الشعر أو فتحة أعلى أو حول الأذنين، وتكون الفتحة متناهية الصغر، ويمكن استعادة مظهر الوجه بعد ذلك، حيث سيكون هناك جلد مشدود تلمسه المرأة بنفسها ويؤدى ذلك إلى عدم وجود دهون تشعر بها المرأة وتزيدها من ثقتها بنفسها.

كما قد تقوم المرأة بشد الرقبة من خلال عمل فتحة صغيرة تحت الذقن للتقليل من الجلد، مما يترتب عليه شد العضلات وقد يقرر الطبيب جمع الدهون الموجودة بجسم المريض ثم استخدامها لحقن الأماكن الغائرة.

وهناك شفط الدهون بالعنق أو ما يطلق عليه اللغد، ويمكن تحقيق المظهر المطلوب لعنق مشدود الجلد ومتناسق الشكل، وذلك من خلال شفط الدهون، ويتم بداية عمل تجربة بسيطة لشفط الدهن غير المرغوب فيه من المنطقة المستهدفة، مما ينتج عنه التقليل من الجلد المتهدل وتراكمات الدهون الزائدة على العنق وتحت الذقن.