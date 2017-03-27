بالصور || شروط ميسرة .. الاستخبارات الأمريكية تعلن عن وظيفة "مغرية"

سمر العشري

نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية (سى أى إيه) إعلان توظيف فى مجلة إيكونوميست، فى القسم الخاص بإعلانات الوظائف الكبرى تطلب "ضباط عمليات" من المهنيين ورجال الأعمال.

ولا يعد الأمر استثناء تاما، لأن سى أى إيه تقوم بالتوظف دائما عبر إعلانات، ولكن ليس بهذه الطريقة. وغالبا تكون حملات التوظيف للوكالة من خلال مندوبين يجوبون الجامعات الأمريكية.

الملاحظ أيضا فى إعلان الوكالة أنه لا يتضمن البريد الإلكترونى لقسم الموارد البشرية أو غيره، وإنما صندوق بريد مركز التوظيف لإرسال الطلبات بالبريد العادى.

ولا تتطلب الوظيفة خبرة سابقة، لكن يفضل أن يكون لدى المتقدم علاقة بمجال الأعمال ويفضل أكثر أن يكون على دراية بالمبيعات أو التسويق أو إدارة الأعمال عموما.

وطبعا تتطلب الوظيفة أن تكون فى الولايات المتحدة، ولديك إما جنسية أمريكية أو أن تكون مزدوج الجنسية، أو على الأقل بحوزتك إقامة فى الولايات المتحدة.

العنوان الرئيسى للإعلان "مهمة لا مثيل لها"، وتبدو من تفاصيل الإعلان أنها كذلك بالفعل.

ومن مغريات الوظيفة السفر للخارج والمغامرة المحسوبة، لكن ليست هناك تفاصيل بشأن الراتب والميزات المالية الأخرى.

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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