لجنة القوى العاملة: الحكومة وعدتنا بالموافقة على علاوة 10 % وسنحسمها غدًا

كتب- أحمد علي:

قال النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاثنين، إن اللجنة لم تتلق ردًا صريحًا من الحكومة ممثلة في وزارة المالية حول الموافقة على زيادة العلاوة بنسبة 10 %.

وأضاف شعبان، لمصراوي، أن البرلمان سيقر غدًا العلاوة بنسبة١٠٪ وأنه صاحب الحق في القرار وليس الوزارة.

ولفت شعبان إلى أن وزير المالية سيشارك في اجتماع اللجنة غدًا لشرح كافة التفاصيل أمام أعضاء اللجنة.

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، الاثنين، أن اللجنة تلقت رسمياً رد وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضي بدلًا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.

وقال النائب محمد وهب الله، في بيان له، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف غدًا الثلاثاء، ورفع التقرير النهائي لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره في نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة في إبريل المقبل.

وأضاف "وهب الله"، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987 وتصرف دون أي تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين في يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التي كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية، إصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.