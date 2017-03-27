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دراسة كندية: التشخيص الطبي الخاطئ قد يؤدى الى الوفاة

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دراسة كندية: التشخيص الطبي الخاطئ قد يؤدى الى الوفاة دراسة كندية: التشخيص الطبي الخاطئ قد يؤدى الى الوفاة

مصراوي Masrawy

التشخيص الطبي الخاطئ قد يؤدى الى الوفاة

كتبت- نيرمين الجلاد:

ارتفاع ضغط الدم مشكلة يعانى منها الكثيرون فى والعالم، ففى مصر تبلغ نسبة الإصابة بين الشباب وهم الأقل من 60 سنة 26 % ، أما فوق الستين سنة فتبلغ نسبة المصابين 50% ، كما أن 46% من حالات الوفاه في مصر تأتى بسبب أمراض القلب ، وهى نسبة تفوق مرضى الأورام أو الرئة أو السكر

 

في ضوء ذلك ذكرت دراسة كندية حديثة أن التشخيص الخاطئ يسبب الأكتئاب و يؤدي بحياة الكثيرين الي الوفاة ،حيث أن 20 % من الذين تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم ليس لديهم هذه الحالة، لأن جميعهم خضعوا للتشخيص بشكل خاطئ من قبل الأطباء الذين يستخدمون أجهزة يدوية لقياس ضغط الدم بدلا من أجهزة فحص ارتفاع ضغط الدم الإلكترونية المعروفة بإسم أجهزة الذبذبات التي تكون أكثر دقة وأسهل للاستخدام.

 

وأضاف عالم الأجتماع الطبي  في مركز أبحاث مستشفى جامعة مونتريال والمشارك الرئيسي في الدراسة جانوس كاتسوروسكي   

أن قياس ضغط الدم بالطريقة الصحيحة يتطلب فترة تتراوح بين 12 و15 دقيقة للسماح للمريض بالاسترخاء قبل قياس ضغط الدم،وهذا الأمر قد لا يحدث أطلاقا ويفضل أستخدام الأجهزة الألية  

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