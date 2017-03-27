بالصور..سباق ليلة العمر.."شيل عروستك واجري"

كتبت- ميرا ماهر

كنوع جديد من المسابقات، شارك العشرات من العرائس والعرسان فى سباق يدعى " سباق ليلة العمر" بتايلاند، والتى قد حددت جائزته بقيمة 28 ألف دولار كجائزة للعروس التى تصل لخط النهاية.

وبحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، شارك العديد من العرسان عرائسهم في تلك المسابقة، عن طريق "التسخين" قبل انطلاق السباق، كما حمل بعضهم عروسه على ظهره ليركض بها خلال السباق ويصل سريعاً إلى خط النهاية .