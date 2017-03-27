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حل لغز اختفاء "قاصر كرداسة"

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حل لغز اختفاء "قاصر كرداسة" حل لغز اختفاء "قاصر كرداسة"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

تركت فتاة لم تتجاوز الـ 13 عاما، منزل والديها بمنطقة كرداسة؛ خوفا من معاتبة والدها لها على إنفاقها مبلغ مالي حصلت عليه من والدتها.

تلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، بتقدم سائق بوزارة المالية، ببلاغ إلى قسم شرطة كرداسة، بغياب ابنته "شيماء" 13 عاما، منذ يوم 25 مارس.

وفي وقت لاحق، حضر مزارع وبصحبته الفتاة المبلغ بتغيبها، وقرر تعرف شقيقته عليها أثناء استقلالهما سيارة أجرة، وأخبرتها أن والدها طردها من المنزل؛ بسبب خلافات عائلية.

وأمام العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث غرب الجيزة، أكدت الفتاة أنها أنفقت مبلغا ماليا حصلت عليه من والدتها، وخشية معاتبة والدها لها ومعاقبته لها، تركت المنزل.

تحرر المحضر اللازم، وتم أخذ تعهد من والدها بحسن رعايتها.

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