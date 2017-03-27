سلطات الأمن الألمانية تصنف 616 شخصا حاليا كإسلاميين خطيرين أمنيا

سلطات الأمن الألمانية تصنف 616 شخصا حاليا كإسلاميي
فيسبادن (ألمانيا) - (د ب أ):
أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية اليوم الاثنين، أن سلطات الأمن الألمانية تصنف حاليا 616 شخصا كإسلاميين خطيرين أمنيا.
وذكر المكتب أن نحو 50% من هؤلاء الأفراد مقيمين حاليا في ألمانيا، من بينهم مئة فرد في السجن.
وكان عدد الإسلاميين المصنفين في ألمانيا على أنهم خطيرون أمنيا بلغ العام الماضي 549 شخصا.
والخطيرون أمنيا هم الأشخاص الذين تعتقد سلطات الأمن أن بمقدورهم تنفيذ عمل إرهابي.
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