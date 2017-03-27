17 صومعة وشونة وهنجر لاستقبال القمح بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، استعداد المحافظة لموسم حصاد القمح لعام 2017م بكافة أنحاء المحافظة، من خلال التنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين، لتجهيز الصوامع والهناجر والشون الحكومية.

وأوضح إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم تجهيز صومعتين معدنيتين تابعتين للشركة المصرية لمطاحن مصر الوسطى، يبلغ إجمالي السعة التخزينية لهما 90 ألف طن.

وأضاف أن هناك 8 شون أسمنتية تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بأسيوط بسعة 33 ألفا و520 طنا، و7 هناجر تابعة أيضا لبنك التنمية والائتمان الزراعى بسعة 16 ألفا و640 طنا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن المتوقع زراعته من محصول القطن لهذا العام بمحافظة أسيوط حوالى 3100 فدان، مشيرا إلى توفير 1400 عبوة تقاوي، وتوزيع 150 عبوة منها، مع استمرار توزيع الباقي، لزيادة إنتاجية محصول القطن بالمحافظة.