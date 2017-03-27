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حبس موظف بشركة بترول قتل زوجته في قنا

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حبس موظف بشركة بترول قتل زوجته في قنا حبس موظف بشركة بترول قتل زوجته في قنا

مصراوي Masrawy

حبس موظف بشركة بترول قتل زوجته في قنا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:
قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بقتل زوجته بـ"سكين"، بسبب خلافات عائلية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.
وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، ألقت القبض على "علي.ح"، 40 عامًا، موظف بشركة بترول، لاتهامه بقتل زوجته هبة محمد عبدالهادي، 32 عامًا، بـ"سكين "، بسبب وجود خلافات بينهما، ورفضها العودة إلى منزل الزوجية.

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