حبس موظف بشركة بترول قتل زوجته في قنا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بقتل زوجته بـ"سكين"، بسبب خلافات عائلية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، ألقت القبض على "علي.ح"، 40 عامًا، موظف بشركة بترول، لاتهامه بقتل زوجته هبة محمد عبدالهادي، 32 عامًا، بـ"سكين "، بسبب وجود خلافات بينهما، ورفضها العودة إلى منزل الزوجية.