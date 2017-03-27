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بالصور.. محافظة الإسكندرية تزيل التعديات على 500 فدان ببحيرة مريوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظة الإسكندرية تزيل التعديات على 500 فدان ببحيرة مريوط محافظة الإسكندرية تزيل التعديات على 500 فدان ببحير

الإسكندرية - محمد عامر: 

شنت محافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الأمن وهيئة الثروة السمكية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة مريوط، حوض ٥٠٠ فدان بنطاق قسم شرطة أول العامرية. 

وتم خلال الحملة، إزالة ردم على مساحة ٥٠٠ فدان، وفتح مسارات المياه التي تقوم بتغذية بحيرة مريوط.

من جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتصدي بكل قوة وحزم لكل معتد على أراضي الدولة، ومحاسبته وتطبيق أحكام القانون، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومديرية الأمن، لتطبيق أحكام القانون ومحاسبة المتعدين. 

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على اثنين من المزارعين، فيما هرب مدير إحدى الشركات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، للتعدي على أملاك الدولة، وتجفيف وردم بحيرة مريوط، بالاشتراك مع عدد من مسئولي وزارتي الري والزراعة وهيئة الثروة السمكية.

محافظة الإسكندرية تزيل التعديات على 500 فدان ببحيرة مريوط

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