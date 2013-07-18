أطباء: الصوم يقى الجسم من الحصوات

للصوم فوائد عديدة لجسم الإنسان، لكن ما أوضحه الأطباء مؤخراً هو أنه يقى من تكون الحصوات بالجسم.

ويوضح الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد أن الدراسات الحديثة أكدت قدرة الصوم على وقاية الجسم من العديد من الأمراض خاصة أمراض المعدة والجهاز الهضمى.

ويقول إن الصوم يحمى من الاضطرابات المزمنة فى المعدة والأمعاء والتى تحدث نتيجة لتخمر الأطعمة بداخل المعدة، فضلاً عن عدم الانتظام فى مواعيد الطعام، وعند الصوم تنتظم مواعيد الطعام ويقلل من الشرب بين الوجبات، لذا فالصوم يحمى من عسر الهضم واضطرابات المعدة.

وعلى الجانب الآخر يشير دكتور وائل ان الصوم يحمى السم أيضا من تكون الحصوات، فإذا كان الجسد من طبيعته تكوين الحصوات والرواسب الجيرية والتى تسبب أمراض فى الكلية، فالصوم يقلل من ذلك بل يساعد الجسد على تحللها، كما أنه يعالج الالتهاب الحاد والمزمن والمصحوب بارتشاح وتورم، لذا فالصوم فوائد عديدة للجسم ويقى من العديد من الأمراض، وقد صدق الرسول الكريم عندما قال "صومو تصحوا".