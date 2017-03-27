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محافظ أسيوط يناقش مشكلة الكلاب الضالة مع اتحاد الرفق بالحيوان

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محافظ أسيوط يناقش مشكلة الكلاب الضالة مع اتحاد الرفق بالحيوان محافظ أسيوط يناقش مشكلة الكلاب الضالة مع اتحاد الرفق بالحيوان

مصراوي Masrawy

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:
التقى المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، بمكتبه الدكتور حسن المراغي، المدير التنفيذي لاتحاد جميعات الرفق بالحيوان، وممثلي الجمعية بأسيوط، بحضور الدكتور صلاح الدين محمد إبراهيم، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.
بحث اللقاء إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الكلاب الضالة في الشوارع، والأسلوب العلمي لحل هذه المشكلة، بما يتفق مع مبادئ الرفق بالحيوان.
وأوضح المحافظ أنه يتلقى الكثير من الشكاوى يومياً بوجود العديد من الكلاب الضالة بالشوارع والتي تسبب الذعر للمواطنين، ويتم توجيه الشكوى لمديرية الطب البيطري، لاتخاذ اللازم، باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع هذه الحالات.
واقترح المحافظ تشكيل لجنة من جميع الأطراف المتواجدة بالاجتماع، بالتعاون مع الاتحاد المصري لجميعات الرفق بالحيوان، لوضع الحلول المناسبة لمشكلة الكلاب الضالة في الشوارع التي باتت ظاهرة مقلقة للمواطنين وتؤثر على الصحة والسلامة العامة لافتاً أن المحافظة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم وتضافر جميع الجهود لانهاء هذه المشكلة.
وكشف الدكتور حسن المراغي، المدير التنفيذي لاتحاد جميعات الرفق بالحيوان، عن أفضل الطرق العالمية للتخلص من مشكلة الكلاب الضالة، بالتعقيم أو "الإخصاء"، لافتا إلى أن تلك الطريقة لا تقضي على حياة الحيوان، لكنها تساهم في وقف عمليات تكاثره، وبالتالي الحد من أعدادها.
وأوضح المراغي أن دورة حياة الكلاب الضالة تكون من 2 إلى 4 سنوات، وبالتالي فإن عمليات التعقيم ستؤدي لخفض الأعداد من 50 إلى 70% خلال سنتين.
وأشار الدكتور حسام الدين عبد الرحمن، عميد كلية الزراعة،إلى أن الجامعة على استعداد للمشاركة في أي حلول مقترحة لحل المشكلة، لافتاً أن عمليات التعقيم تتطلب أماكن مجهزة لإجراء العمليات وأطباء جراحة وعلاج ورعاية ما بعد العمليات وهذا موجود بالجامعة.

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