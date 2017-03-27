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بدأ اجتماع وزراء الخارجية التحضري للقمة العربية بالأردن

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بدأ اجتماع وزراء الخارجية التحضري للقمة العربية بالأردن بدأ اجتماع وزراء الخارجية التحضري للقمة العربية بالأردن

التحرير

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بدأ منذ قليل اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، ضمن أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية الثامنة العشرون التي تستضيفها الأردن.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لوزير الشئون الخارجية للجهورية الإسلامية الموريتانية، رئاسة القمة السابقة عرض خلالها ما انتهت إليه القمة العربية السابقة التي استضافتها بلاده من العام الماضي.

وتلها كلمة وزير الخارجية وشئون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، رئاسة القمة الحالية وعرض خلالها أبرز القضايا والتحديات الإقليمية المعروضة على أعمال القمة الحالية وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسيطينة والأزمة السورية.
 
ويحضر وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية.

 

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التحرير

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