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شكري يلتقي مبعوث بوتين للقمة العربية للتشاور حول الأوضاع بالمنطقة

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شكري يلتقي مبعوث بوتين للقمة العربية للتشاور حول الأوضاع بالمنطقة شكري يلتقي مبعوث بوتين للقمة العربية للتشاور حول الأوضاع بالمنطقة

التحرير

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شكري يؤكد ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي في سوريا

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الـممثل الخاص للرئيس الروسـي لمنـطقة الشـرق الأوســط وإفريـقيا ونـائب وزير الخـارجية الـروسي ميخائيل بوجدانوف، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية اليوم الإثنين، في البحر الميت بالأردن.

 حيث تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين، كما تم تناول تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن بوجدانوف أشاد في مستهل اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأكد حرص بلاده على تطويرها والوصول بها إلى آفاق أرحب، منوها في هذا الصدد بالاجتماع المزمع عقده بصيغة (2+2) لبحث سبل دعم العلاقات السياسية والعسكرية بين الجانبين.

وأكد شكري حرص على تعزيز العلاقات مع روسيا، وعن تطلعها لمزيد من التنسيق والتشاور مع الجانب الروسي لدعم الجهود الرامية الى التوصل الى حلول سلمية للأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.

كما قام الوزير شكري بإطلاع ممثل الرئيس الروسي على أبرز تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة، ونتائج اتصالاته مع مختلف القوى الفاعلة الإقليمية والدولية، وكذلك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشددا في هذا السياق على أن الوضع الحالي يتطلب حراكا مكثفا على مختلف الأصعدة بهدف تحقيق مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة لها.
 
وفيما يتعلق بمستجدات الوضع في سوريا، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن ممثل الرئيس الروسي استعرض خلال اللقاء أبرز مستجدات الوضع في سوريا، وقدم تقييما روسيا لجولة الأستانة الأخيرة.

كما ناقش الجانبان أبرز ما تناولته جولة جنيف الجارية للمفاوضات السورية، واتفقا على ضرورة دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وشدد الوزير شكري في ذات السياق على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا ديمستورا في هذا الصدد.

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التحرير

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