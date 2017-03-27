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وزيرة الاستثمار: 3 دول أوروبية وافقت على دعم موازنة مصر

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وزيرة الاستثمار: 3 دول أوروبية وافقت على دعم موازنة مصر وزيرة الاستثمار: 3 دول أوروبية وافقت على دعم موازنة مصر

التحرير

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كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن دول ألمانيا وفرنسا وإنجلترا من بين الدول الصناعية الكبرى، التي وافقت على دعم الموازنة المصرية فى كل برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت "نصر" في تصريحات صحفية لها، على هامش توقيع اتفاقيات مع الجانب الفرنسي، اليوم، أنها ستسافر إلى ألمانيا، يوم الجمعة المقبل، للقاء عدد من المسئولين، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر مؤخرًا، وإنجاز ما تعهدت به لدعم الموازنة المصرية.

وأوضحت أن زيارتها لألمانيا ستشمل التفاوض على قرض لدعم الموازنة ويقدر بـ250 مليون يورو العام الجاري، وقرض مثله للعام المقبل.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية بقيمة 175 مليون يورو؛ لدعم الموازنة، ومنحة بـ3 ملايين يورو لدعم قطاع الكهرباء، واتفاقية بـ30 مليون يورو لدعم قطاع الصحة، ومنحة بمليون يورو.

كما تم توقيع اتفاقية بـ50 مليون يورو؛ لدعم مشروع الصرف الصحى بالإسكندرية، فيما تم توقيع اتفاقية بـ100 مليون يورو؛ لتطوير ترام الإسكندرية.

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التحرير

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