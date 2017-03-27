«المحافظين»: خسائر سوء تخزين القمح تتخطى 2.5 مليار جنيه

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قال خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في طريقة استلام القمح من الفلاحين للحد من تكدس الشاحنات أمام "شون" توريد القمح، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية وكبيرة تعاني منها وزارة الزراعة، وأن هناك قرارات متخبطة كانت بحاجة إلى دراسة مثل القرار الذي صدر في وقت سابق بعدم استلام الأقماح من الأراضي إلّا من خلال الحيازة الزراعية.

أضاف الشافعي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن موظفي وزارة الزراعة وقياداتها في حاجة ماسة إلى برامج تدريب وتأهيل على اتخاذ القرارات الحيوية والهامة، وكذلك لا بد من تحديث وتطوير منظومة استلام المنتجات والحاصلات الزراعية وسبل تخزينها لتقليل الكميات المهدرة أو التي تفسد نتيجة سوء التخزين والتي وصلت خلال فترة سابقة إلى 100 ألف طن قمح نتيجة وجود عيوب في طرق التخزين.

أوضح أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن الهالك من القمح قد يصل إلى 2.5 مليار جنيها هذا العام، بسبب عدم تطوير "الشون" ورصفها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والجمعيات الزراعية خلال موسم الحصاد للتوافق حول شراء المحصول مباشرة من الفلاحين داخل الأرض الزراعية وليس انتظار أن يقوم الفلاح بالتشوين لمواجهة خلط المصري بالمستورد.