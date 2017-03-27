طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تطوير العشوئيات في مصر

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تقدم أحمد علي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ووزير الإدارة المحلية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات، لوضع الخطط المناسبة لمواجهة ظاهرة العشوائيات في مصر.

أضاف علي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن العشوائيات تُعد المصدر الرئيسي للكثير من الجرائم والفقر، وتدني المستوى الاجتماعي، خاصة بعدما ورد في تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب، للرد على برنامج الحكومة من أن البرنامج الذي طرحته الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة لا يرقى إلى مستوى الخطة القومية الشاملة لمواجهة هذه المشكلة وفقًا لما تقضي به المادة 78 من الدستور.

أشار عضو مجلس النواب - إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة مع صندوق تطوير العشوائيات لا يتناسب أيضًا مع حجم ومخاطر هذه المشكلة في الواقع المصري، والذي يحتضن 1221 منطقة عشوائية يسكنها أكثر من 16 مليون نسمة، مطالبًا الحكومة الاهتمام أكثر بمشكلة العشوائيات فى مختلف محافظات الجمهورية، ووضع ملامح واضحة لصندوق تطوير العشوائيات تتمثل في معرفة آليات العمل والخطة والملامح والجدول الزمني، للانتهاء من تطوير الأماكن الأكثر خطورة على مستوى الجمهورية.